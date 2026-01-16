Studente accoltellato a La Spezia la Uil Scuola Rua | Fatto grave scuola sia luogo sicuro No a risposte repressive Il ragazzo non ce l’ha fatta

Un episodio di violenza si è verificato questa mattina in una scuola di La Spezia, dove uno studente è stato accoltellato e purtroppo non è riuscito a sopravvivere. La Uil Scuola Rua ha espresso preoccupazione, evidenziando l’importanza di garantire ambienti scolastici sicuri e chiedendo risposte adeguate, evitando misure repressive. La comunità scolastica si trova di fronte a un evento drammatico che richiede riflessione e interventi concreti per la sicurezza.

Il giovane è stato trasportato d'urgenza nella shock room dell'ospedale Sant'Andrea, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico per le ferite riportate al fianco. Purtroppo, come riportato dal Tg1, il ragazzo non ce l'ha fatta e si è spento nel tardo pomeriggio. L'aggressione è avvenuta all'interno dell'aula durante una lezione regolare. La vittima è stata colpita da un altro studente dell'istituto professionale, secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell'ordine. La Polizia di Stato e i Carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto e il movente dell'aggressione.

