Studente accoltellato a La Spezia quando Zouhair Atif chiese alla prof che emozione si prova a uccidere?

Zouhair Atif, in risposta a una domanda sulla speranza, ha rivolto alla professoressa una domanda inaspettata:

“Mi piacerebbe vedere che emozione si prova a uccidere una persona”. Così avrebbe detto a una professoressa il 19enne Zouhair Atif, il ragazzo marocchino che ha accoltellato e ucciso un coetaneo a scuola, Abanoub Youssef per futili motivi, un selfie con una ragazza. Il dramma è avvenuto all’istituto tecnico Einaudi-Chiodo di La Spezia. La frase attribuita ad Zouhair è stata riferita alla stampa da alcuni compagni di scuola. L’accoltellamento è avvenuto intorno alle 11:45 al secondo piano dell’istituto. Zouhair non si sarebbe limitato a colpire una sola volta: dopo il primo fendente, poi rivelatosi fatale, avrebbe inseguito la vittima lungo il corridoio, continuando a braccarla fin quasi all’interno della classe dove Abanoub cercava rifugio. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Studente accoltellato a La Spezia, quando Zouhair Atif chiese alla prof "che emozione si prova a uccidere?" Leggi anche: Zouhair Atif, chi è lo studente diventato omicida a La Spezia Leggi anche: 18enne egiziano Youssef Abanoub accoltellato a La Spezia, 19enne marocchino Zouhair Atif: “Volevo ucciderlo, ha postato foto con mia ragazza” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Studente accoltellato in classe dal compagno. L'aggressore ammette: Ucciso per delle foto; Studente Abanoub Youssef accoltellato a La Spezia, Zouhair Atif ha ucciso “per una foto con la mia fidanzata”; La Spezia, accoltellato a scuola, l’omicida: “Non volevo ucciderlo, solo vendicarmi per le foto”; Abanoub ucciso a coltellate in classe a 19 anni: tutto quello che c'è da sapere. Morto lo studente accoltellato in classe: aggressore arrestato, ha portato l’arma da casa - Youssef Abanoub, 18 anni, è deceduto all’ospedale dove era ricoverato in condizioni critiche. lanazione.it

