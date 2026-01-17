Zouhair Atif chi è lo studente diventato omicida a La Spezia

Zouhair Atif, uno studente di La Spezia, è diventato tristemente noto per aver commesso un omicidio. Secondo quanto riferiscono chi lo conosce, avrebbe agito motivato da una presunta gelosia, considerando che la vittima avrebbe corteggiato la sua ragazza. L’episodio ha scosso la comunità locale, portando alla luce questioni legate alla gestione di emozioni e conflitti personali.

Zouhair Atif, 19 anni, nato in Marocco, in Italia con un permesso di soggiorno di lunga durata frequentava con profitto l'istituto tecnico "Einaudi-Chiodo"della Spezia. È lui ad aver accoltellato a morte Abu Youssef a scuola, a La Spezia. Con la famiglia abitava ad Arcola, un piccolo comune di 10 mila abitanti poco lontano dalla Spezia. Anche lui, come "Abu" Youssef, faceva il cameriere durante le vacanze estive, in un ristorante-pizzeria di Lerici. E anche lui aveva un buon curriculum scolastico: alla fine del ciclo di studi avrebbe potuto diventare un artigiano per la cantieristica. Come per Abu Youssef, che sarebbe diventato artigiano elettricista, Zouhair avrebbe avuto un futuro dal punto di vista occupazionale proprio nello spezzino dove tanti sono i cantieri della nautica anche da diporto e la richiesta di artigiani è alta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Zouhair Atif, chi è lo studente diventato omicida a La Spezia Leggi anche: 18enne egiziano Youssef Abanoub accoltellato a La Spezia, 19enne marocchino Zouhair Atif: “Volevo ucciderlo, ha postato foto con mia ragazza” Leggi anche: Chi ha colpito Youssef: il compagno Zouhair Atif e la lite in bagno per motivi sentimentali La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Accoltellato a scuola a La Spezia il presunto movente è una foto con una ragazza. Studente Abanoub Youssef accoltellato a La Spezia, Zouhair Atif ha ucciso “per una foto con la mia fidanzata” - Abanoub Youssef è stato minacciato nei bagni della scuola di La Spezia ed è stato accoltellato mentre tentava di fuggire in classe ... virgilio.it

Atif, bravo studente con l'ossessione per il «rivale». Era convinto che corteggiasse la sua ragazza: «Ora ti sistemo io» - A scuola andava bene, era regolare e partecipava alle iniziative dell'istituto ... msn.com

ZOUHAIR ATIF Studente ucciso, Zouhair: “L’ho colpito per quelle fotografie” - Le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e ricostruire con precisione la dinamica dell’omicidio. statoquotidiano.it

Lo studente Zouhair Atif ha spiegato così al pm i motivi per cui ha aggredito Abanoub Youssef, per le immagini della vittima con una ragazza da bambini. Il sindaco e i rischi di scontri tra comunità: “Non ci sono segnali ma l’attenzione è massima”. Ispezione mi - facebook.com facebook

Zouhair Atif: “Non doveva scambiare le foto della mia ragazza”. La lite, l’aggressione e le coltellate x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.