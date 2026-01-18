Boulkhir Atif, padre di Zouhair, il 19enne accusato dell’omicidio di Abanoud Youssef a La Spezia, ha espresso le sue scuse alla famiglia della vittima. In un messaggio, ha riconosciuto il dolore causato e ha chiesto scusa per l’accaduto. Le sue parole rappresentano un gesto di rammarico in un momento difficile per tutti i coinvolti.

Le scuse di Boulkhir Atif – il padre di Zouhair, il 19enne accusato di avere ucciso a coltellate il compagno di scuola Abanoud Youssef a La Spezia – ai familiari della vittima. “Sono troppo dispiaciuto, troppo triste. Sono troppo preso dal dolore per quello che è successo. Io sono un padre e penso a quell’altro padre. Un padre come me. Chiedo scusa per tutto, chiedo scusa ai genitori, alle sorelle, ai parenti di quel ragazzo. Chiedo scusa e perdono a nome della nostra famiglia. Le cose non dovevano andare così”, ha detto l’uomo in un’intervista a ‘La Stampa’. L’aggressione è avvenuta venerdì all’istituto Einaudi-Chiodo della città ligure: Zouhair Atif ha ammesso il gesto, che avrebbe avuto un movente sentimentale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - La Spezia, il padre dell’aggressore del 18enne ucciso: “Chiedo scusa alla famiglia di Abanoud”

