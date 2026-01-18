La Spezia il padre di Atif | Chiedo scusa alla famiglia Abanoud

A La Spezia si riaccendono le discussioni sul caso di Atif, coinvolto in un episodio drammatico. Il padre dell’uomo ha chiesto scusa alla famiglia delle vittime, mentre la famiglia dell’omicida afferma di non aver mai sospettato il suo potenziale. Nel frattempo, emerge una frase di Atif a scuola, in cui esprime curiosità sul sentimento di uccidere, alimentando ulteriori interrogativi sulla sua personalità.

Non riesce ancora a credere a quanto accaduto a La Spezia la famiglia di Zouhair Atif, 19enne accusato di avere ucciso Abanoud Youssef, 18 anni, coetaneo e compagno di scuola. A parlare è il padre Boulkhir. "Sono troppo preso dal dolore per quello che è successo. Io sono un padre e penso a quell'altro padre. Un padre come me. Chiedo scusa per tutto, chiedo scusa ai genitori, alle sorelle, ai parenti di quel ragazzo". Su quanto successo dice di non spiegarselo: "Mio figlio è un bravo ragazzo e un gran lavoratore. Questa non mi pare essere una cosa che può fare uno con il suo carattere". Mai immaginato che il figlio potesse girare armato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

La Spezia, quando Atif disse alla prof: «Vorrei sapere cosa si prova quando si uccide qualcuno» - «Per un periodo — proseguono gli studenti— Atif andava in giro chiedendo cosa succede in Italia ad uno che ammazza una persona». msn.com