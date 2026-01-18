Striscia la notizia cambia volto | cinque prime serate su Canale 5 dal 22 gennaio
Torna Striscia la notizia, ma in una veste profondamente rinnovata. Il tg satirico ideato da Antonio Ricci arriva alla sua 38esima edizione con una novità sostanziale: l’addio alla storica collocazione dell’access prime time. Il programma andrà in onda con cinque appuntamenti in prima serata, a partire dal 22 gennaio, sempre su Canale 5, mentre la fascia preserale resta affidata a La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Alla conduzione torna la coppia simbolo del programma, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, chiamati a guidare una stagione che segna un vero cambio di passo, tra nuovi ingressi, ospiti d’eccezione e l’uscita di scena di alcuni volti storici. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Striscia la notizia dal 22 gennaio in prime time in una “serata difficile”
Il 22 gennaio segna il ritorno di Striscia la notizia in prima serata, in una serata caratterizzata da una forte concorrenza. La trasmissione, storicamente affermata, si prepara ad affrontare una sfida importante in un contesto mediatico complesso. Questa nuova collocazione mira a mantenere il suo pubblico e a consolidare la presenza nel prime time, in un periodo di particolare attenzione per i programmi televisivi.
