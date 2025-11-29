Striscia la notizia in prima serata su Canale 5 a gennaio con cinque speciali Gli inviati Max Laudadio e Stefania Petyx lasciano il tg satirico
Dopo settimane di rumors da Mediaset è arrivata la comunicazione ufficiale: “Striscia la Notizia” torna su Canale 5 a gennaio. L’azienda con un comunicato precisa che si tratta di “una nuova prestigiosa posizione di palinsesto: il programma, infatti, per la prima volta andrà in onda in prima serata su Canale 5 con cinque puntate speciali condotte dai mitici Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti”. E ancora: “L’importante evoluzione del prime time è stata voluta in totale sintonia da Mediaset e da Antonio Ricci. La squadra di autori e la produzione sono già al lavoro su un’edizione che, al 37esimo anno di programmazione, offrirà al pubblico contenuti inediti, mantenendo i codici e quello stile inconfondibile che hanno fatto di Striscia la Notizia uno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Stefania Petyx lascia Striscia la Notizia dopo vent’anni. Scopri le ragioni dietro questa emozionante decisione. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com Vai su Facebook
Finché c’è Striscia c’è speranza! ? Se avete un problema da risolvere scrivete a [email protected] o al link: striscialanotizia.mediaset.it/sos-gabibbo #Striscialanotizia Vai su X
“Striscia la notizia” in prima serata su Canale 5 a gennaio con cinque speciali. Gli inviati Max Laudadio e Stefania Petyx lasciano il tg satirico - Dopo settimane di rumors da Mediaset è arrivata la comunicazione ufficiale: "Striscia la Notizia" torna su Canale 5 a gennaio. ilfattoquotidiano.it scrive
Striscia la Notizia torna nel 2026 in prima serata su Canale 5: ecco quando - Striscia la Notizia si prepara a una grande novità: a gennaio arriverà su Canale 5 in prima serata, conquistando una posizione di palinsesto totalmente inedita per il celebre TG satirico di Antonio ... Scrive superguidatv.it
Striscia la notizia torna a gennaio in prima serata: è ufficiale - Dopo mesi di rumor, smentite e tentennamenti, finalmente Mediaset e Antonio Ricci sono arrivati a un accordo: cinque prime serate condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. vanityfair.it scrive