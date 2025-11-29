striscia la notizia in prima serata su canale 5 a gennaio con cinque speciali gli inviati max laudadio e stefania petyx lasciano il tg satirico

Dopo settimane di rumors da Mediaset è arrivata la comunicazione ufficiale: “Striscia la Notizia” torna su Canale 5 a gennaio. L’azienda con un comunicato precisa che si tratta di “una nuova prestigiosa posizione di palinsesto: il programma, infatti, per la prima volta andrà in onda in prima serata su Canale 5 con cinque puntate speciali condotte dai mitici Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti”. E ancora: “L’importante evoluzione del prime time è stata voluta in totale sintonia da Mediaset e da Antonio Ricci. La squadra di autori e la produzione sono già al lavoro su un’edizione che, al 37esimo anno di programmazione, offrirà al pubblico contenuti inediti, mantenendo i codici e quello stile inconfondibile che hanno fatto di Striscia la Notizia uno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

