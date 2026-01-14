Striscia la notizia dal 22 gennaio in prime time in una serata difficile

Il 22 gennaio segna il ritorno di Striscia la notizia in prima serata, in una serata caratterizzata da una forte concorrenza. La trasmissione, storicamente affermata, si prepara ad affrontare una sfida importante in un contesto mediatico complesso. Questa nuova collocazione mira a mantenere il suo pubblico e a consolidare la presenza nel prime time, in un periodo di particolare attenzione per i programmi televisivi.

Adesso è certo: giovedì 22 gennaio parte in prima serata Striscia la notizia, ma la concorrenza da battere è molto agguerrita.

Striscia la Notizia, è già allarme: perché rischia il disastro al debutto - Il tg satirico di Antonio Ricci condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti tornerà in onda il 22 gennaio, quando in tv ci sarà Don Matteo e tanta concorrenza ... libero.it

Striscia la Notizia in prima serata da giovedì 22 gennaio - Striscia la Notizia torna in onda su Canale 5, in prima serata, giovedì 22 gennaio 2026. davidemaggio.it

