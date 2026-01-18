Speyer un anno di controlli Su 252 reati indagati 246 stranieri

Nel 2025, la zona della stazione ferroviaria e dei Giardini Speyer a Ravenna ha visto un’intensa attività di controlli da parte della Polizia Locale. Su 252 reati segnalati, 246 sono stati attribuiti a cittadini stranieri, evidenziando un’attività di monitoraggio e indagine nella zona dell’Isola di San Giovanni.

Nel corso del 2025 la zona della stazione ferroviaria e dei Giardini Speyer, nel quartiere Isola di San Giovanni, è stata al centro di un’intensa attività di controllo da parte della Polizia Locale di Ravenna. Nel complesso sono stati effettuati 67 servizi di pattugliamento mattutini, 127 pomeridiani e 121 serali, a cui si sono aggiunti 48 servizi coordinati con personale in uniforme e in abiti civili e 30 servizi interforze. Un dispositivo articolato che ha portato al controllo di 1.846 persone: di queste, 1.549 erano straniere (84%), un dato che emerge con nettezza anche dal bilancio finale delle sanzioni, delle denunce e dei provvedimenti adottati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

