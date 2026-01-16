Giochi 2026 Ministero Lavoro | Per cantieri sicuri controlli su 252 aziende

Il Ministero del Lavoro avvia controlli su 252 aziende coinvolte nei cantieri dei Giochi 2026, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e prevenire incidenti. La complessità organizzativa degli interventi e gli ingenti investimenti pubblici richiedono un livello elevato di vigilanza e responsabilità istituzionale. In questo contesto, si inseriscono anche verifiche rapide e complete, come richiesto in seguito alla tragica morte bianca di Cortina, per assicurare ambienti di lavoro più sicuri.

Bellucci: Tragica morte bianca Cortina, aiutiamo verifiche rapide-complete. Venezia. Il “ valore strategico dell’evento”, gli “ ingenti investimenti” pubblici sui Giochi invernali di Milano Cortina e la “complessità organizzativa” dei cantieri, “impongono un livello di vigilanza e responsabilità istituzionale particolarmente elevato”. E questo c’è, assicura oggi la viceministra del Lavoro Maria Teresa Bellucci, rispondendo in commissione alla Camera alle domande del Pd sulla sicurezza del lavoro nei cantieri per le Olimpiadi dopo la morte bianca a Cortina. Una “tragica scomparsa “, quella di Pietro Zanontini (vigilante 55enne deceduto nel cantiere dello stadio del ghiaccio la notte dell’8 gennaio scorso), che “ colpisce profondamente l’intera comunità” e su cui “ sono in corso accertamenti per verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro e ogni eventuale profilo di irregolarità e responsabilità”, specifica Bellucci. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

