Inps osservatorio sugli stranieri | nel 2024 circa 4 milioni i lavoratori stranieri 379 mila i pensionati e 252 mila i beneficiari di disoccupazione

È stato pubblicato oggi l'Osservatorio sugli stranieri. I dati completi, relativi al periodo 2015-2024, sono disponibili nella sezione "Osservatori statistici" del sito www.inps.it, al link https:servizi2.inps.itserviziosservatoristatistici1059. Nell'anno 2024 sono 4.611.267 i cittadini stranieri, comunitari e non comunitari, presenti nelle banche dati dell'Inps, di cui 3.980.609.

