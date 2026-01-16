Garante privacy l' inchiesta sulle ' spese pazze' travolge Ghiglia | viaggi in prima e auto blu drink e fiori

Il Garante privacy ha avviato un'inchiesta sulle spese sostenute da Ghiglia, coinvolgendo viaggi in prima classe, auto blu, consumazioni e regali. L'indagine mira a fare luce sull'utilizzo dei fondi pubblici e sulla trasparenza delle spese, evidenziando come tali voci possano influire sulla reputazione e sulla fiducia pubblica. La vicenda sottolinea l'importanza di un utilizzo responsabile delle risorse pubbliche e dell'attenzione alla normativa sulla privacy.

“Tutti vogliono viaggiare in prima: l'hostess che c'ha tutto quel che vuoi, tutti quanti con il drink in mano. E sotto come va? Fuori come va?”. Il ritornello della celebre canzone di Luciano Ligabue, appunto 'Tutti vogliono viaggiare in prima', dipinge bene lo scenario scoperchiato dal terremoto che sta travolgendo i componenti dell'autorità Garante per la protezione dei dati personali (Gpdp), indagati per peculato e corruzione nell'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe De Falco, della Procura della Repubblica di Roma per le loro 'spese pazze'. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Garante privacy: viaggi, seimila euro di carne in macelleria e parrucchieri. Le spese pazze contestate a presidente e collegio Leggi anche: Auto blu per incontrare Arianna Meloni e sconti sui voli: le carte dell’inchiesta sul Garante Privacy La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Inchiesta sul Garante della Privacy, dai voli alle spese: cosa viene contestato; Inchiesta Privacy: il conto della macelleria, il parrucchiere e le cene le spese pazze del collegio; Spese pazze, bufera sul garante della Privacy, indagati Stanzione e altri membri dell'Autorità; Perquisizioni nella sede del Garante della Privacy: indagati Stanzione e i membri del Collegio per peculato e corruzione. Inchiesta sul Garante della Privacy, dai voli alle spese: cosa viene contestato - Un’indagine della Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il presidente dell'autorità, Pasquale Stanzione e l'intero ... tg24.sky.it

Garante della Privacy nella bufera, indagati tutti i vertici. Parrucchiera, macellaio e viaggi: le spese contestate - I membri del Collegio dovranno rispondere dei reati di corruzione e peculato. dire.it

Garante della Privacy, vertici sotto inchiesta per corruzione e peculato: ecco spese e rimborsi contestati - Indagati il presidente Stanzione (“Sono tranquillo”), la vice Ginevra Cerrina Feroni e i componenti Agostino Ghiglia e Guido Scorza. quotidiano.net

Report manda in onda un’intercettazione privata e viene multata dal Garante Privacy. La multa la paga la RAI, cioè lo Stato. Poi dalla stessa Report partono inchieste e campagne contro l'Autorità sulla Privacy per una tessera aerea. Dov'è qui il vero conflitto d'i x.com

L'INDAGINE SU STANZIONE (GARANTE PRIVACY) SEIMILA EURO SPESI DAL MACELLAIO "Il presidente Stanzione - spiega Sigfrido Ranucci - ha speso seimila euro dal macellaio, per portare la carne a casa sua a Salerno. Quanti sono in famiglia La vice - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.