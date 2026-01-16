Garante privacy | viaggi seimila euro di carne in macelleria e parrucchieri Le spese pazze contestate a presidente e collegio
Un’indagine della procura di Roma accusa i vertici del Garante per la privacy di aver utilizzato fondi pubblici per spese personali, tra cui viaggi, abbigliamento, carne in macelleria e servizi di parrucchiere. Le contestazioni riguardano circa seimila euro di spese considerate ingiustificate, sollevando questioni sulla gestione delle risorse istituzionali e la trasparenza delle attività del collegio.
Lavanderia, palestra, macelleria, ma anche viaggi e parrucchiere. Tutto pagato coi soldi pubblici. Questo, secondo un'indagine della procura di Roma, quello che avrebbero fatto i vertici del Garante per la privacy. Nel registro degli indagati sono finiti i nomi del presidente Pasquale Stanzione e. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Dagli hotel di lusso al conto da seimila euro in macelleria: come è finito nei guai il Garante della Privacy
Leggi anche: I sospetti favori a Meta, le tessere Ita e la carne a spese dell’Authority: ecco perché i membri del Garante privacy sono indagati per peculato e corruzione
Inchiesta Privacy: il conto della macelleria, il parrucchiere e le cene le spese pazze del collegio.
Dagli hotel di lusso al conto da seimila euro in macelleria: come è finito nei guai il Garante della privacy - Il presidente Stanzione si dice "tranquillo", cresce il fronte di chi vuole le dimissioni ... today.it
Caso Garante della Privacy: parrucchiera, macellaio e viaggi, le spese contestate - I membri del Collegio dovranno rispondere dei reati di corruzione e peculato. corrierenazionale.it
Inchiesta Privacy: il conto della macelleria, il parrucchiere e le cene le spese pazze del collegio - Sotto accusa i rimborsi ai consiglieri: viaggi, case pagate fatture da 6mila euro per la carne e auto blu usate come taxi ... repubblica.it
L'INDAGINE SU STANZIONE (GARANTE PRIVACY) SEIMILA EURO SPESI DAL MACELLAIO "Il presidente Stanzione - spiega Sigfrido Ranucci - ha speso seimila euro dal macellaio, per portare la carne a casa sua a Salerno. Quanti sono in famiglia La vice - facebook.com facebook
Garante Privacy, l’opposizione: “Si dimettano”. I commissari provano a resistere x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.