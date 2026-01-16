Garante privacy | viaggi seimila euro di carne in macelleria e parrucchieri Le spese pazze contestate a presidente e collegio

Un’indagine della procura di Roma accusa i vertici del Garante per la privacy di aver utilizzato fondi pubblici per spese personali, tra cui viaggi, abbigliamento, carne in macelleria e servizi di parrucchiere. Le contestazioni riguardano circa seimila euro di spese considerate ingiustificate, sollevando questioni sulla gestione delle risorse istituzionali e la trasparenza delle attività del collegio.

Lavanderia, palestra, macelleria, ma anche viaggi e parrucchiere. Tutto pagato coi soldi pubblici. Questo, secondo un'indagine della procura di Roma, quello che avrebbero fatto i vertici del Garante per la privacy. Nel registro degli indagati sono finiti i nomi del presidente Pasquale Stanzione e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Inchiesta Privacy: il conto della macelleria, il parrucchiere e le cene le spese pazze del collegio.

Dagli hotel di lusso al conto da seimila euro in macelleria: come è finito nei guai il Garante della privacy - Il presidente Stanzione si dice "tranquillo", cresce il fronte di chi vuole le dimissioni ... today.it