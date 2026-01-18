Nella notte, nel quartiere Sanità di Napoli, due giovani di 20 e 21 anni sono rimasti feriti gravemente a causa di una sparatoria. Secondo le prime ricostruzioni, i due ragazzi sono stati colpiti mentre si trovavano a bordo di uno scooter in vico Lammatari. La polizia sta indagando sull’accaduto per chiarire le cause e identificare eventuali responsabili.

Tempo di lettura: 2 minuti Due ragazzi, di 20 e 21 anni, sono rimasti feriti, in maniera grave, stanotte nel rione Sanità di Napoli: secondo una prima ricostruzione dell’accaduto sarebbero stati raggiunti da colpi d’arma da fuoco mentre viaggiavano in sella a uno scooter in vico Lammatari. Uno dei giovani è stato ferito al braccio, il secondo al petto. Entrambi sono stati soccorsi nell’ospedale Vecchio Pellegrini, nel centro di Napoli. Sono in corso indagini della Squadra Mobile per ricostruire la dinamica e il movente del doppio ferimento. Secondo le prime ipotesi, sarebbe riconducibile a contrasti tra piccole bande locali composte da giovani e giovanissimi la sparatoria avvenuta stanotte nel rione Sanità di Napoli dove sono rimasti feriti due giovani di 20 e 21 anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Spari nel quartiere Sanità di Napoli, due giovani feriti

Spari nel rione Sanità a Napoli, due feriti di cui uno grave

Nella notte nel rione Sanità di Napoli si è verificato un episodio di sparatoria, con due persone ferite. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. Uno dei feriti, un uomo di 29 anni, ha riportato ferite a un braccio, mentre un ragazzo di 19 anni è stato colpito al torace ed è attualmente in rianimazione.

Napoli, sparatoria nel cuore della Sanità: feriti due giovani, 19enne in rianimazione

Nel Rione Sanità di Napoli, si è verificata una sparatoria che ha coinvolto due giovani, con uno di loro ricoverato in rianimazione. L’incidente, attribuito a presumibili colpi di arma da fuoco esplosi da scooter, evidenzia le problematiche di sicurezza nella zona. Si stanno ancora approfondendo le cause e i dettagli dell’accaduto, mentre le autorità monitorano la situazione per garantire la sicurezza pubblica.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Spari nel quartiere Sanità di Napoli, due giovani feriti. Uno è grave. L'episodio nella notte. Indagini della Squadra Mobile #ANSA x.com

Il servizio del Tgr Lazio sulla manifestazione a Primavalle all’indomani degli spari contro la sede della Cgil nel quartiere. #cgilsocial - facebook.com facebook