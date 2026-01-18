Napoli sparatoria nel cuore della Sanità | feriti due giovani 19enne in rianimazione

Nel Rione Sanità di Napoli, si è verificata una sparatoria che ha coinvolto due giovani, con uno di loro ricoverato in rianimazione. L’incidente, attribuito a presumibili colpi di arma da fuoco esplosi da scooter, evidenzia le problematiche di sicurezza nella zona. Si stanno ancora approfondendo le cause e i dettagli dell’accaduto, mentre le autorità monitorano la situazione per garantire la sicurezza pubblica.

