Spada Assoluti Legnano | vincono Santarelli e Marzani

La Seconda Prova Nazionale Assoluti di spada, andata in scena nel fine settimana a Legnano, ha offerto spettacolo e indicazioni importanti in vista dei Campionati Italiani di Roma 2026. Sulle pedane della Soevis Arena, teatro dell’evento, a imporsi sono stati Andrea Santarelli nella gara maschile e Roberta Marzani in quella femminile, confermando entrambi il proprio status ai vertici della specialità. Nel tabellone degli uomini, la vittoria è maturata al termine di una finale tutta targata Fiamme Oro, che ha messo di fronte due colonne della Nazionale azzurra campione del mondo nel 2023. Santarelli ha condotto con autorità l’assalto decisivo, superando Davide Di Veroli con il punteggio di 15-8. 🔗 Leggi su Sportface.it

Spada Giovani, Delfino e Costantini vincono a Legnano: domani gli Assoluti in diretta su Assalto TV

A Legnano, alla Soevis Arena, si sono assegnati i titoli Giovani con la vittoria di Francesco Delfino tra gli uomini e di Ludovica Costantini tra le donne. La competizione ha visto protagonisti giovani atleti di talento, con i risultati che anticipano gli Assoluti in programma domani, trasmessi in diretta su Assalto TV.

Presentata a Legnano la Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di spada

A Legnano è stata presentata la Seconda Prova Nazionale di spada per le categorie Cadetti, Giovanissimi e Assoluti. L’evento, che si svolgerà nel fine settimana alla Soevis Arena, coinvolge 1100 atleti in gara con l’obiettivo di qualificarsi per i Campionati Italiani di Roma 2026. La cerimonia di presentazione si è tenuta nella Sala degli Stemmi di Palazzo Malinverni, segnando l’inizio di un importante appuntamento sportivo nazionale.

Nel sabato dedicato alla categoria Giovani (Under 20) a salire sul gradino più alto del podio sono stati Francesco Delfino del Circolo Ravennate della Spada e Ludovica Costantini del Club Scherma Foligno.

