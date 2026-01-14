Presentata a Legnano la Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di spada
A Legnano è stata presentata la Seconda Prova Nazionale di spada per le categorie Cadetti, Giovanissimi e Assoluti. L’evento, che si svolgerà nel fine settimana alla Soevis Arena, coinvolge 1100 atleti in gara con l’obiettivo di qualificarsi per i Campionati Italiani di Roma 2026. La cerimonia di presentazione si è tenuta nella Sala degli Stemmi di Palazzo Malinverni, segnando l’inizio di un importante appuntamento sportivo nazionale.
Da venerdì in pedana 1100 atleti a caccia dei pass per i Campionati Italiani di Roma 2026 La Sala degli Stemmi di Palazzo Malinverni a Legnano ha tenuto a battesimo la Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di spada che di disputerà nel weekend alla Soevis Arena (ex PalaBorsani). Questa mattina, in conferenza stampa, sono stati svelati . 🔗 Leggi su Sportface.it
