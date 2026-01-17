Spada Giovani Delfino e Costantini vincono a Legnano | domani gli Assoluti in diretta su Assalto TV
A Legnano, alla Soevis Arena, si sono assegnati i titoli Giovani con la vittoria di Francesco Delfino tra gli uomini e di Ludovica Costantini tra le donne. La competizione ha visto protagonisti giovani atleti di talento, con i risultati che anticipano gli Assoluti in programma domani, trasmessi in diretta su Assalto TV.
Alla Soevis Arena assegnati i titoli Giovani: Francesco Delfino trionfa tra gli uomini, Ludovica Costantini vince la gara femminile. Domani spazio agli Assoluti con fasi finali in diretta su Assalto – La TV della Scherma. La Seconda Prova Nazionale di spada entra nel vivo a Legnano con una giornata di altissimo livello dedicata alla categoria Giovani (Under 20). Dopo le gare Cadetti di ieri, anche il sabato alla Soevis Arena ha regalato spettacolo, emozioni e verdetti importanti in chiave qualificazione ai Campionati Italiani di Roma 2026. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
Seconda Prova Nazionale di spada, Francesco Delfino e Ludovica Costantini si aggiudicano le gare della categoria Giovani. Domani a Legnano gran finale con gli Assoluti.
