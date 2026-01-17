Spada Giovani Delfino e Costantini vincono a Legnano | domani gli Assoluti in diretta su Assalto TV

A Legnano, alla Soevis Arena, si sono assegnati i titoli Giovani con la vittoria di Francesco Delfino tra gli uomini e di Ludovica Costantini tra le donne. La competizione ha visto protagonisti giovani atleti di talento, con i risultati che anticipano gli Assoluti in programma domani, trasmessi in diretta su Assalto TV.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.