Sophia Loren è una delle icone più rappresentative del cinema italiano e internazionale. Nata a Roma nel 1934 e cresciuta a Pozzuoli, la sua carriera ha attraversato decenni, portandola da Napoli a Hollywood. Con una vita privata complessa e una lunga professione, Loren ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dello spettacolo, diventando simbolo di eleganza e talento. Questa breve panoramica ne ripercorre le origini, la carriera e gli aspetti principali della sua vita.

Ascolti TV di mercoledì 14 gennaio 2026, con i principali spunti della giornata. Ascolti TV lunedì 12 gennaio 2026: La Preside domina, Zelig resiste. Tutti i dati Arisa a Sanremo 2026: «Niente favole, l’amore? Non so se sono innamorata» Clarissa Selassié smentisce Antonio Medugno: «Notti con lui? Mai successe. Gli serviva per entrare al GF Vip» Sophia Loren, età, carriera, matrimonio, figli, dalla Napoli del dopoguerra a Hollywood: la storia di un’icona che ha fatto la storia del cinema Nata a Roma il 20 settembre 1934 con il nome di Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, Sophia Loren cresce a Pozzuoli, vicino Napoli. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Sophia Loren, la diva senza tempo del cinema mondiale

È morta Brigitte Bardot, la diva più diva del cinema mondiale, dai film alla musica, dagli amori agli animali

È deceduta a 91 anni Brigitte Bardot, celebre attrice, cantante e icona del cinema europeo. Figura di rilievo del Novecento, ha lasciato un segno significativo nel mondo dello spettacolo e si è distinta anche per il suo impegno a favore dei diritti degli animali. La sua carriera e il suo impegno pubblico rappresentano un capitolo importante della cultura e della storia del cinema internazionale.

La Volta Buona, le pagelle del 6 gennaio: il debutto del figlio di Sophia Loren (7), Stefano De Martino piacione (8)

Le pagelle del 6 gennaio, “La Volta Buona”, offrono un’immagine completa dei protagonisti del giorno. Tra i risultati, il debutto del figlio di Sophia Loren riceve un 7, mentre Stefano De Martino si distingue con un 8. In un giorno dedicato a sfogliare gli addobbi natalizi, Caterina Balivo resta presente con la sua costante presenza in tv, accompagnando gli italiani nel rientro alla routine.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

A Timeless Beauty: Sophia Loren Then & Now

Vi ricordiamo che la mostra "Omaggia a Sophia Loren", sarà visitabile per tutto il mese di gennaio, dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00. Vi aspettiamo! - facebook.com facebook