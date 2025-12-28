È morta Brigitte Bardot la diva più diva del cinema mondiale dai film alla musica dagli amori agli animali

È deceduta a 91 anni Brigitte Bardot, celebre attrice, cantante e icona del cinema europeo. Figura di rilievo del Novecento, ha lasciato un segno significativo nel mondo dello spettacolo e si è distinta anche per il suo impegno a favore dei diritti degli animali. La sua carriera e il suo impegno pubblico rappresentano un capitolo importante della cultura e della storia del cinema internazionale.

È morta a 91 anni Brigitte Bardot, icona del cinema europeo, attrice e cantante e simbolo del Novecento, protagonista di una rivoluzione culturale, impegno animalista e figura pubblica complessa e controversa. È morta all'età di 91 anni Brigitte Bardot, la leggendaria attrice che più di ogni altra ha incarnato una svolta profonda nel cinema europeo del secondo dopoguerra. Il suo nome, ridotto spesso alle iniziali BB, non indicava soltanto una diva, ma un cambiamento radicale nel modo di rappresentare la donna sullo schermo. Lo ha annunciato la Fondazione Brigitte Bardot: « La Fondazione Brigitte Bardot annuncia con immensa tristezza la scomparsa della sua fondatrice e presidente, Brigitte Bardot, attrice e cantante di fama mondiale, che ha scelto di rinunciare alla sua prestigiosa carriera per dedicare la sua vita e le sue energie al benessere degli animali e alla sua Fondazione ».

