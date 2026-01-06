La Volta Buona le pagelle del 6 gennaio | il debutto del figlio di Sophia Loren 7 Stefano De Martino piacione 8
Le pagelle del 6 gennaio, “La Volta Buona”, offrono un’immagine completa dei protagonisti del giorno. Tra i risultati, il debutto del figlio di Sophia Loren riceve un 7, mentre Stefano De Martino si distingue con un 8. In un giorno dedicato a sfogliare gli addobbi natalizi, Caterina Balivo resta presente con la sua costante presenza in tv, accompagnando gli italiani nel rientro alla routine.
A tenere compagnia agli italiani impegnati a disfare gli addobbi natalizi, nel giorno che “tutte le feste porta via”, c’è l’instancabile Caterina Balivo. La Volta Buona non si ferma neppure nel giorno dell’Epifania e regala, anzi, una puntata ricca di emozioni e grandi ospiti. Regina di questo pomeriggio di fine vacanze, seppur assente, è Sophia Loren – omaggiata dal figlio Carlo Junior. Assieme a lui il presentatore più amato dell’access time e, immancabili, i fedelissimi del pomeriggio di Rai 1. Carlo Ponti Junior, ospite internazionale. Voto: 7. Per la prima volta in studio televisivo italiano, per la prima volta in Rai, arriva Carlo Ponti Junior, figlio dell’omonimo produttore e di Sophia Loren. 🔗 Leggi su Dilei.it
La Volta Buona, le pagelle del 6 gennaio: il debutto del figlio di Sophia Loren (7), Stefano De Martino piacione (8)
