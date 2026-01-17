Snowboardcross Jakob Dusek trionfa a Dongbeiya Buon piazzamento per Sommariva

Si sono concluse le competizioni di snowboardcross a Dongbeiya, in Cina, seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. Jakob Dusek ha conquistato la vittoria, mentre Sommariva ha ottenuto un buon piazzamento. Le gare hanno visto la partecipazione di numerosi atleti internazionali, offrendo spettacolo e livello tecnico elevato. I risultati di questa tappa saranno importanti per la classifica generale della stagione.

Si sono da poco concluse le fasi finali dello snowboardcross di Dongbeiya (Cina), località che ha ospitato la seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. Dopo più di un mese dall'appuntamento di Cervinia, si sono oggi assegnate nuove medaglie nella stagione che porterà alle Olimpiadi. Andiamo a scoprire i risultati delle finali in campo maschile. Il protagonista assoluto della gara è stato l'austriaco Jakob Dusek, capace di vincere tutte le manche dagli ottavi di finale. Il campione del mondo di Bakuriani (2023) è riuscito poi a concludere in testa anche la Big Final, grazie ad una brillante rimonta.

