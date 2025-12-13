Coppa del Mondo di Snowboardcross Moioli | Una bella battaglia ho cominciato bene la stagione

La Coppa del Mondo di Snowboardcross torna protagonista a Cervinia, con emozionanti sfide e una gara ricca di adrenalina. La giovane atleta Moioli si distingue, conquistando un’ottima posizione e segnando un inizio promettente per la stagione. La competizione celebra l’eccellenza e la passione dello sport sulla suggestiva cornice delle Alpi italiane.

Cervinia, 13 dicembre 2025 – Brilla d’argento il podio a Cervinia, per la Coppa del Mondo di Snowboardcross. L’Italia festeggia il podio con Michela Moioli, oro a PyeongChang 2018 e campionessa del mondo. Sulle nevi di casa di Cervinia, in Val d’Aosta, l’Azzurra ha piazzato uno splendido secondo posto nella prima di stagione. Dopo il quarto posto nelle qualificazioni, la Moioli ha chiuso in cima alla Classifica il quarto di finale. Nella prima semifinale era seconda. E nella Big Final ecco il secondo posto. la gara è stata vinta dalla francese Lea Casta. Terza l’australiana Josie Baff. “È stata una bella battaglia, mi sono divertita molto. Cdn.ilfaroonline.it

