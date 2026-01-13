Il bilancio 2025 della rete museale riminese l’anno si chiude con 127 mila visitatori complessivi

Il bilancio 2025 della rete museale di Rimini evidenzia un totale di 127.000 visitatori, segnando un anno ricco di attività e novità. I musei comunali, tra cui la Domus del Chirurgo, i Palazzi dell’Arte, il Fellini Museum e il Museo degli Sguardi, si sono confermati punti di interesse culturale e attrattiva per il pubblico locale e i visitatori. Un anno che testimonia la crescita e l’impegno della rete museale riminese nel promuovere l’arte e

Si è chiuso un 2025 intenso e di novità per la rete museale riminese – Musei Comunali, Domus del Chirurgo, Palazzi dell'Arte, Fellini Museum, Museo degli Sguardi - che nei dodici mesi appena trascorsi si è confermata realtà dinamica e capace di attirare la curiosità del pubblico, sia di 'casa'.

