Cultura | oltre 200mila visitatori nel Sistema Museale di Ateneo nel 2025

Nel 2025, il Sistema Museale di Ateneo di Pisa ha registrato oltre 200.000 visitatori, confermando l’interesse e l’apprezzamento per le sue collezioni e iniziative culturali. Questo risultato evidenzia l’importanza delle attività museali come parte integrante della vita accademica e della comunità locale, contribuendo alla diffusione della conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale dell’ateneo.

Pisa, 12 gennaio 2026 – Il Sistema Museale di Ateneo ha concluso il 2025 con un numero complessivo di oltre 200.000 visitatori, in netto aumento rispetto al 2024, confermando la tendenza di crescita in tutte le attività museali. Sono stati oltre 13.000 i visitatori che hanno partecipato agli eventi organizzati per promuovere la conoscenza delle collezioni dei musei e delle mostre temporanee, mentre più di 4.000 hanno partecipato agli eventi organizzati in occasione di iniziative internazionali, nazionali, regionali e comunali, come Notte Europea dei Musei, Notti dell'Archeologia, Amico Museo, Bright Night, Giornate di Fibonacci.

