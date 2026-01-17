Siria | Sdf impongono il coprifuoco a Tabqa

Le Forze Democratiche Siriane (SDF) hanno comunicato l’istituzione di un coprifuoco totale nella zona di Tabqa, nella campagna di Raqqa. La misura, adottata recentemente, mira a garantire la sicurezza dell’area e a gestire le attività sul territorio. La decisione si inserisce nel quadro delle operazioni di controllo e stabilizzazione condotte dalle forze locali nella regione.

Damasco, 17 gen. (Adnkronos) - Le Forze democratiche siriane (Sdf) hanno annunciato un coprifuoco totale nella zona di Tabqa, nella campagna di Raqqa. Lo scrive al Jazeera. La decisione coincide con l'avanzata delle forze dell'esercito siriano verso la zona.

