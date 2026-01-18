Sindaco sfiduciato Cibelli | Movimento 5 Stelle coerente a mandato conferito da elettori

Il Consiglio comunale di Marcianise si è concluso con le dimissioni di 13 consiglieri di opposizione, portando allo scioglimento dell’ente e all’interruzione anticipata dell’amministrazione. Il sindaco sfiduciato, Cibelli, ha dichiarato che il Movimento 5 Stelle si mantiene coerente con il mandato degli elettori. La situazione evidenzia un momento di cambiamento nella gestione comunale, con ripercussioni sul contesto politico locale.

“Come Movimento 5 Stelle, sin dall’inizio di questa consiliatura avevamo piena consapevolezza dell’incapacità di questa amministrazione di governare efficacemente la città - si legge in una nota della consigliera Rosalba Cibelli - Negli anni si sono susseguite alchimie politiche, spesso anche spregiudicate, nel tentativo di mantenere in vita un’esperienza che, nei fatti, non ha mai avuto una reale solidità politica né una visione chiara per Marcianise. Il Movimento 5 Stelle è rimasto sempre coerente con il mandato elettorale ricevuto dai cittadini. Non abbiamo mai accordato la nostra fiducia al Sindaco, neppure nell’ipotesi di un governo di larghe intese, perché abbiamo sempre ritenuto che il rispetto del voto popolare che ci collocava all’opposizione dovesse essere rigorosamente mantenuto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Saponara si trova senza sindaco dopo la sfiducia a Giuseppe Merlino, che annuncia la propria ricandidatura per il 2026. In attesa di nuove elezioni, Merlino si prepara a riprendere il ruolo di primo cittadino, mentre la città vive un periodo di incertezza politica.

