Saponara è senza sindaco sfiduciato Merlino | Mi ricandiderò
Saponara si trova senza sindaco dopo la sfiducia a Giuseppe Merlino, che annuncia la propria ricandidatura per il 2026. In attesa di nuove elezioni, Merlino si prepara a riprendere il ruolo di primo cittadino, mentre la città vive un periodo di incertezza politica.
Nel 2026 ci riproverà. Ma intanto Giuseppe Merlino deve sfilare la fascia tricolore di sindaco di Saponara. Ieri infatti la maggioranza di otto consiglieri su dodici ha deciso la sfiducia per il primo cittadino che era stato eletto nel 2022. Il suo mandato era iniziato con otto consiglieri a. Messinatoday.it
Saponara, presentata da due gruppi consiliari la mozione di sfiducia al sindaco Merlino - I recenti attriti politici culminano con la firma e la deposizione della mozione di sfiducia al sindaco presentata dai gruppi
Saponara, approvata la mozione di sfiducia: Giuseppe Merlino decade da sindaco
