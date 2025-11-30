campofilone dimissioni in blocco sfiduciato il sindaco feliziani

Crisi senza possibilità di ritorno al Comune di Campofilone dove ieri mattina, sei consiglieri di maggioranza (su sette) hanno annunciato le proprie dimissioni da protocollare domani. Le dimissioni sono state rassegnate al termine del Consiglio, accompagnate da una lettera degli assessori Mirko Poggi (vicesindaco) ed Eliana Marilungo entrambi membri di Giunta. Con loro i consiglieri: Giuseppe Castelli, Sara Agostini e Matteo Malavolta a cui si aggiunge un quarto consigliere dimissionario seppur non firmatario. "Negli ultimi mesi abbiamo provato con tutte le nostre energie a portare avanti il lavoro iniziato insieme – recita la lettera – con la convinzione di aver costruito un gruppo capace e desideroso di operare per il nostro paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

