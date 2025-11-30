Campofilone dimissioni in blocco Sfiduciato il sindaco Feliziani
Crisi senza possibilità di ritorno al Comune di Campofilone dove ieri mattina, sei consiglieri di maggioranza (su sette) hanno annunciato le proprie dimissioni da protocollare domani. Le dimissioni sono state rassegnate al termine del Consiglio, accompagnate da una lettera degli assessori Mirko Poggi (vicesindaco) ed Eliana Marilungo entrambi membri di Giunta. Con loro i consiglieri: Giuseppe Castelli, Sara Agostini e Matteo Malavolta a cui si aggiunge un quarto consigliere dimissionario seppur non firmatario. "Negli ultimi mesi abbiamo provato con tutte le nostre energie a portare avanti il lavoro iniziato insieme – recita la lettera – con la convinzione di aver costruito un gruppo capace e desideroso di operare per il nostro paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
Sindaco di Campofilone sfiduciato, si dimettono nove consiglieri. Rassegnate dimissioni. Ora commissariamento, poi nuove elezioni #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Dimissioni di massa, sindaco sfiduciato: Campofilone, via al commissariamento del Comune - CAMPOFILONE Sfiduciato il sindaco di Campofilone, cade il Consiglio comunale: si va verso il commissariamento. Riporta corriereadriatico.it
Campofilone, colpo di scena: il sindaco Feliziani sfiduciato da nove consiglieri. Cade l’amministrazione - Mi sono sempre sforzato di spiegare cosa sia formale e cosa no, come funzionano le procedure amministrative, come funz ... Riporta cronachefermane.it
Sindaco di Campofilone sfiduciato, si dimettono nove consiglieri - Il sindaco di Campofilone (Fermo), Giovanni Feliziani, dopo un anno e cinque mesi dalla sua elezione è stato sfiduciato da nove consiglieri comunali su dieci. Si legge su ansa.it