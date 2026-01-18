Sicurezza sotto pressione | arrivano nuovi agenti e mezzi operativi

In Trentino, si rafforzano le risorse della Polizia con l’arrivo di 36 nuovi agenti e due autovetture dedicate al servizio di Polizia Stradale. Questa novità mira a migliorare la sicurezza e la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, garantendo interventi più tempestivi e un presidio più efficace. L’aggiornamento rappresenta un passo importante nel potenziamento delle attività di sicurezza pubblica nella regione.

La notizia è ufficiale: in Trentino arrivano 36 nuovi agenti di Polizia e due nuove autovetture allestite per il servizio di Polizia Stradale. Un rafforzamento importante, che risponde a criticità operative note da tempo e che rappresenta un passo avanti concreto sul fronte della sicurezza. Dietro questo risultato, come sottolinea il Sindacato Italiano Appartenenti Polizia (Siap), c'è un lavoro costante fatto di analisi, dati, confronto istituzionale e attenzione mediatica. Il Siap, guidato in regione dal Segretario Massimiliano Corradini, esprime pubblicamente soddisfazione per l'annuncio e rivolge un ringraziamento al Questore di Trento Nicola Zupo, al Consigliere Antonio De Leo e alla stampa locale, che ha contribuito a mantenere alta l'attenzione sulle esigenze reali del territorio.

