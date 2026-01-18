In Trentino, si rafforza il personale di sicurezza con l’arrivo di 36 nuovi agenti di Polizia e due autovetture dedicate alla Polizia Stradale. Questa iniziativa mira a migliorare la presenza e l’efficienza delle forze di sicurezza sul territorio, garantendo un servizio più capillare e adeguato alle esigenze della comunità locale. La novità rappresenta un passo importante per la tutela della sicurezza pubblica nella regione.

La notizia è ufficiale: in Trentino arrivano 36 nuovi agenti di Polizia e due nuove autovetture allestite per il servizio di Polizia Stradale. Un rafforzamento importante, che risponde a criticità operative note da tempo e che rappresenta un passo avanti concreto sul fronte della sicurezza.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Sicurezza sotto pressione: arrivano nuovi agenti e mezzi operativi

In Trentino, si rafforzano le risorse della Polizia con l’arrivo di 36 nuovi agenti e due autovetture dedicate al servizio di Polizia Stradale. Questa novità mira a migliorare la sicurezza e la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, garantendo interventi più tempestivi e un presidio più efficace. L’aggiornamento rappresenta un passo importante nel potenziamento delle attività di sicurezza pubblica nella regione.

