Nel locale Snoopy di Modena, il consigliere regionale Vincenzo Paldino ha distribuito oltre 300 kit di sicurezza, contenenti etilometri e profilattici, per promuovere comportamenti responsabili tra i giovani. L'iniziativa mira a sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e della cautela, rafforzando l’attenzione alla sicurezza nei locali della città. Un gesto che sottolinea l’impegno delle istituzioni nel favorire un ambiente più consapevole e rispettoso.

Sicurezza nei locali modenesi, allo Snoopy distribuiti 300 'kit' dal consigliere regionale Vincenzo Paldino

