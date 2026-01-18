Sicurezza nei locali modenesi allo Snoopy distribuiti 300 ' kit' dal consigliere regionale Vincenzo Paldino
Nel locale Snoopy di Modena, il consigliere regionale Vincenzo Paldino ha distribuito oltre 300 kit di sicurezza, contenenti etilometri e profilattici, per promuovere comportamenti responsabili tra i giovani. L'iniziativa mira a sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e della cautela, rafforzando l’attenzione alla sicurezza nei locali della città. Un gesto che sottolinea l’impegno delle istituzioni nel favorire un ambiente più consapevole e rispettoso.
Tanta curiosità e attenzione. Sono stati oltre 300 i kit con etilometri e profilattici distribuiti ieri sera dal consigliere regionale e capogruppo dei 'Civici, con de Pascale', Vincenzo Paldino, alla giovane clientela dello storico locale Snoopy di Modena. La tappa è l'inizio di un tour che.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Tg1. . Dopo la strage di #CransMontana, rafforzati i controlli anche in Italia. Il #Piper, storica discoteca romana, è sotto sequestro per problemi di sicurezza. Chiusi temporaneamente anche locali a Milano e nel Cremonese. #Tg1 Elena De Vincenzo - facebook.com facebook
A Roma chiude il Piper e altri locali ritenuti privi delle più elementari norme di sicurezza. Altrettanto accade in altre città. Per un mezzo giro di vite su queste attività ci sono voluti 40 ragazzini morti. x.com
