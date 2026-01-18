Siamo i carabinieri le hanno clonato la targa La nuova truffa per ripulire le case degli anziani Come funziona e come difendersi
Recentemente si stanno diffondendo truffe in cui i malfattori si spacciano per carabinieri, avvisando le vittime di una presunta clonazione della targa del veicolo. Questi messaggi mirano a ingannare, spesso coinvolgendo anziani, con l’obiettivo di ottenere informazioni o denaro. È importante conoscere i segnali di questi raggiri e adottare semplici precauzioni per proteggersi da eventuali tentativi di frode.
«Buongiorno, siamo i carabinieri: la targa della sua auto è stata clonata da una banda di rapinatori». Comincia così la nuova truffa agli anziani che parte da Napoli e che sarebbe, stando a quanto emerso finora, realizzata da una banda di veri e propri esperti capaci anche di riprodurre fedelmente buona parte dei dialetti italiani. Cosa prevede la truffa. La truffa ha inizio con una telefonata a casa della vittima, effettuata da un finto agente delle forze dell’ordine. Il truffatore comunica che una rapina è appena stata compiuta in una gioielleria con un’auto che porta la stessa targa della vittima, sostenendo quindi la necessità di dimostrare di non essere coinvolti. 🔗 Leggi su Open.online
