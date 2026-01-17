Una nuova truffa coinvolge anziani, che vengono contattati fingendosi carabinieri e parlando in dialetto per guadagnare fiducia. Dopo aver ottenuto la loro attenzione, i truffatori si presentano come ufficiali, chiedendo di mostrare oggetti di valore. Approfittando di un momento di distrazione, rubano gioielli e beni personali. È importante essere cauti e verificare sempre le richieste prima di condividere informazioni o oggetti di valore.

Non c'è limite alla fantasia dei criminali, soprattutto quando si parla di truffe. Da Napoli arriva il nuovo raggiro che si sta rapidamente diffondendo in tutta Italia. Le vittime? Come spesso accade, gli anziani. Questa volta però non si tratta del finto nipote che ha bisogno di aiuto o di un parente malato che ha bisogno di soldi per pagarsi le cure. Protagonista del nuovo imbroglio è la targa della macchina della vittima che, secondo quanto raccontato dei truffatori, che si spacciano per carabinieri, sarebbe stata clonata e applicata ad alcune vetture utilizzate per compiere delle rapine in gioielleria. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - "Siamo i carabinieri, le hanno clonato la targa", la nuova truffa agli anziani

