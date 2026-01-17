Siamo i carabinieri le hanno clonato la targa la nuova truffa agli anziani
Una nuova truffa coinvolge anziani, che vengono contattati fingendosi carabinieri e parlando in dialetto per guadagnare fiducia. Dopo aver ottenuto la loro attenzione, i truffatori si presentano come ufficiali, chiedendo di mostrare oggetti di valore. Approfittando di un momento di distrazione, rubano gioielli e beni personali. È importante essere cauti e verificare sempre le richieste prima di condividere informazioni o oggetti di valore.
Non c'è limite alla fantasia dei criminali, soprattutto quando si parla di truffe. Da Napoli arriva il nuovo raggiro che si sta rapidamente diffondendo in tutta Italia. Le vittime? Come spesso accade, gli anziani. Questa volta però non si tratta del finto nipote che ha bisogno di aiuto o di un parente malato che ha bisogno di soldi per pagarsi le cure. Protagonista del nuovo imbroglio è la targa della macchina della vittima che, secondo quanto raccontato dei truffatori, che si spacciano per carabinieri, sarebbe stata clonata e applicata ad alcune vetture utilizzate per compiere delle rapine in gioielleria. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: “Siamo i carabinieri, i rapinatori le hanno clonato la targa”: la nuova truffa per rubare gioielli agli anziani
Leggi anche: "Siamo i carabinieri, le hanno clonato la targa dell'auto". Ma è una truffa
'Le hanno clonato la targa', la nuova truffa agli anziani - Inizia così la nuova truffa agli anziani che parte da Napoli e che sarebbe realizzata, stando a quanto emerso finora, da un'organizzazione di veri e propri esperti capaci di entrare in sintonia con le ... ansa.it
“Siamo i carabinieri, i rapinatori le hanno clonato la targa”: la nuova truffa per rubare gioielli agli anziani - È anche grazie a questa capacità che viene messa a segno una truffa agli anziani partita a Napoli, che si sta d ... ilfattoquotidiano.it
Siamo i carabinieri, le hanno clonato la targa dell'auto. Ma è una truffa - Il raggiro ai danni degli anziani si svolge dapprima con una telefonata e poi con un falso agente che si presenta a casa della vittima. msn.com
Napoli – “Buongiorno, siamo i carabinieri: la targa della sua auto è stata clonata da una banda di rapinatori”. Comincia così una nuova e subdola truffa, messa a segno ai danni di anziani in tutta Italia, che ha il suo centro operativo a Napoli. Secondo le ricostru x.com
Unione Sindacale Italiana Carabinieri. . Questo è il Manifesto di USIC. Racconta chi siamo e perché siamo nati. USIC è una realtà senza confini: presente sui territori, ma unita da una visione comune. #USIC #ManifestoUSIC #UnaRealtàSenzaConfini #Sindac - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.