Siamo i carabinieri i rapinatori le hanno clonato la targa | la nuova truffa per rubare gioielli agli anziani

Una nuova truffa si sta diffondendo in Italia, coinvolgendo principalmente anziani. I malviventi, imitano dialetti locali e fingono di essere carabinieri, per ottenere fiducia e appropriarsi di gioielli o denaro. Questa strategia, partita a Napoli, si sta estendendo in diverse regioni, mettendo in evidenza l’importanza di restare vigili e diffidare da richieste sospette. È fondamentale conoscere i metodi delle truffe per proteggersi efficacemente.

Riescono a parlare imitando molti dialetti italiani, come se avessero seguito dei corsi. È anche grazie a questa capacità che viene messa a segno una truffa agli anziani partita a Napoli, che si sta diffondendo in tutta Italia. Tutto comincia con una telefonata a casa della vittima: "Buongiorno, siamo i carabinieri: la targa della sua auto è stata clonata da una banda di rapinatori", dice uno dei truffatori. Imitando fedelmente il dialetto della vittima, l'uomo spiega che la fantomatica rapina sarebbe avvenuta in una gioielleria. A quel punto arriva il momento della perquisizione: l'anziano deve dimostrare di non essere coinvolto nel furto.

