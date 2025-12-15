Settimana Nazionale dell’Astronomia 2026 27 aprile – 2 maggio | concorsi campionati e attività per le scuole NOTA

La XXVI edizione della Settimana Nazionale dell’Astronomia si svolgerà dal 27 aprile al 2 maggio 2026, promossa da Società Astronomica Italiana, Ministero dell’Istruzione e INAF. L’evento, intitolato “Gli studenti fanno vedere le stelle”, offrirà concorsi, campionati e attività rivolte alle scuole, coinvolgendo giovani in un percorso di scoperta e approfondimento dell’astronomia.

