Piano Tavola controlli antidroga dei carabinieri | denunciato un diciottenne a Belpasso

Operazione di contrasto allo spaccio nella provincia di Catania. Nell'ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, i militari della Stazione di Belpasso hanno denunciato un ragazzo di 18 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con la dovuta presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Il controllo in Piazza Boris Giuliano. Durante un'attività di monitoraggio nel quartiere di Piano Tavola, una pattuglia dei Carabinieri ha notato due giovani fermi nei pressi di uno scooter parcheggiato in Piazza Boris Giuliano.

