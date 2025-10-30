Controlli antidroga nelle scuole a Napoli | minore denunciato per possesso di coltello a scatto
I Carabinieri della Tenenza di Cercola hanno effettuato un servizio straordinario di controllo presso un istituto scolastico, con l'obiettivo di contrastare la diffusione di armi e sostanze stupefacenti tra gli studenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
