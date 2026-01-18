Serie A Fiorentina | colpo salvezza a Bologna nel nome di Commisso

La Fiorentina ha ottenuto una vittoria importante contro il Bologna per 2-1 alla 21ª giornata di Serie A. La squadra viola, in un momento difficile, ha dedicato il risultato a Rocco Commisso, presidente del club scomparso recentemente. Questo successo rappresenta un passo avanti per la squadra nella corsa alla salvezza.

La Fiorentina vince 2-1 al 'Dall'Ara' contro il Bologna il match valido per la 21a giornata di Serie A e può dedicare il successo a Rocco Commisso, il presidente del club viola scomparso ieri all'età di 76 anni. Partenza sprint dei toscani, che dopo un gol annullato a Ndour trovano ugualmente il vantaggio al 19' con la zampata di Mandragora su cross dalla sinistra di Gudmundsson. Subito dopo la rete il centrocampista è corso verso la panchina per raccogliere una maglia con il numero 5 e il nome 'Rocco' sulle spalle, dedica al presidente scomparso. Nel recupero del primo tempo Piccoli in scivolata sigla il raddoppio in maniera rocambolesca complice una deviazione fortuita di Freuler. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Bologna Fiorentina 1-2, la Viola vince nel nome di Commisso. I felsinei vanno ancora ko. Il racconto della sfida

Fiorentina a Bologna senza Kean: la lista dei convocati di Vanoli. La squadra unita nel nome di Commisso

Ecco la lista dei convocati della Fiorentina per la trasferta di Bologna, senza Moise Kean, assente per problemi alla caviglia. La squadra si presenta unita, sotto la guida di Vanoli e in nome di Commisso, con l’obiettivo di affrontare la match senza il suo attaccante. Kean sarà valutato giorno per giorno in base al suo recupero. La partita si gioca domenica 18 gennaio 2026.

