bologna fiorentina 1 2 la viola vince nel nome di commisso i felsinei vanno ancora ko il racconto della sfida

Bologna e Fiorentina si affrontano in una partita valida per il campionato di Serie A, terminata con il risultato di 1-2 a favore della Viola. La squadra toscana, guidata da Commisso, ottiene una vittoria importante grazie ai gol di Mandragora e Piccoli, mentre i felsinei restano a secco. Ecco il racconto di un incontro che conferma il momento difficile del Bologna e la solidità della Fiorentina.

Bologna Fiorentina 1-2, Mandragora e Piccoli regalano tre punti d'oro alla Viola. Per il Bologna il momento difficile non è superato. Il derby dell'Appennino tra Bologna Fiorentina si è confermato una sfida vibrante, ricca di colpi di scena e decisioni arbitrali che hanno tenuto i tifosi con il fiato sospeso fino all'ultimo secondo. Al Renato Dall'Ara è andato in scena un match intenso, dove la tecnologia e la caparbietà dei singoli hanno scritto la storia della serata. La contesa si è accesa immediatamente. Già al 7?, gli ospiti hanno sfiorato il vantaggio con un colpo di testa di Piccoli: calcio d'angolo, di testa l'attaccante manda fuori da buonissima posizione.

Nel match della 21ª giornata di Serie A, la Fiorentina ha conquistato una vittoria per 2-1 sul Bologna allo stadio ‘Dall’Ara’. La partita è stata dedicata alla memoria di Rocco Commisso, presidente del club viola, scomparso ieri all’età di 76 anni. Una vittoria che assume un valore particolare, simbolo dell’affetto e della riconoscenza della società nei confronti del suo storico presidente.

