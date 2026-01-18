Serie A donne Roma campione d' inverno derby d' Italia all' Inter

Da iltempo.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La decima giornata della Serie A Women Athora 202526 si è conclusa con diverse sfide e risultati importanti. La Roma si è laureata campione d'inverno, mentre l’Inter ha conquistato un successo nel derby d’Italia contro la Juventus. I pareggi degli anticipi hanno completato un quadro equilibrato di incontri, evidenziando l’evoluzione del campionato e la competitività delle squadre in questa fase della stagione.

La decima giornata della Serie A Women Athora 202526 si è chiusa, dopo i tre pareggi negli anticipi del sabato, con le vittorie della Roma contro il Sassuolo, dell'Inter nel big match con la Juventus e della Ternana contro la Lazio. Riparte al meglio il campionato della Roma: dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Juventus, lo scorso 11 gennaio, le giallorosse centrano l'ottava vittoria nella Serie A in corso, maturata contro un coriaceo Sassuolo, all'esordio sotto la nuova guida tecnica di Colantuono, subentrato al posto di Spugna pochi giorni fa. Al "Tre Fontane" le padrone di casa sbloccano il punteggio dopo soli tre minuti con la solita Giugliano, che festeggia la sua 250ª presenza nel massimo campionato con il 78° sigillo in carriera nella competizione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

serie a donne roma campione d inverno derby d italia all inter

© Iltempo.it - Serie A donne, Roma campione d'inverno, derby d'Italia all'Inter

Leggi anche: Serie C: Ravenna campione d’Inverno

Milan pareggia 1-1 a Firenze, Inter campione d'inverno
Il Milan ottiene un pareggio 1-1 contro la Fiorentina, recuperando il risultato negli ultimi minuti. La partita si conclude con il Milan che agguanta il pari al 90°, lasciando l’Inter come campione d’inverno. La sfida ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto equilibrato, con un finale che ha riservato sorprese e cambiamenti nella classifica temporanea del campionato.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.