Serie A donne Roma campione d' inverno derby d' Italia all' Inter

La decima giornata della Serie A Women Athora 202526 si è conclusa con diverse sfide e risultati importanti. La Roma si è laureata campione d'inverno, mentre l’Inter ha conquistato un successo nel derby d’Italia contro la Juventus. I pareggi degli anticipi hanno completato un quadro equilibrato di incontri, evidenziando l’evoluzione del campionato e la competitività delle squadre in questa fase della stagione.

La decima giornata della Serie A Women Athora 202526 si è chiusa, dopo i tre pareggi negli anticipi del sabato, con le vittorie della Roma contro il Sassuolo, dell'Inter nel big match con la Juventus e della Ternana contro la Lazio. Riparte al meglio il campionato della Roma: dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Juventus, lo scorso 11 gennaio, le giallorosse centrano l'ottava vittoria nella Serie A in corso, maturata contro un coriaceo Sassuolo, all'esordio sotto la nuova guida tecnica di Colantuono, subentrato al posto di Spugna pochi giorni fa. Al "Tre Fontane" le padrone di casa sbloccano il punteggio dopo soli tre minuti con la solita Giugliano, che festeggia la sua 250ª presenza nel massimo campionato con il 78° sigillo in carriera nella competizione.

