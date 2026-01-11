Milan pareggia 1-1 a Firenze Inter campione d' inverno

Da agi.it 11 gen 2026

Il Milan ottiene un pareggio 1-1 contro la Fiorentina, recuperando il risultato negli ultimi minuti. La partita si conclude con il Milan che agguanta il pari al 90°, lasciando l’Inter come campione d’inverno. La sfida ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto equilibrato, con un finale che ha riservato sorprese e cambiamenti nella classifica temporanea del campionato.

AGI - Il  Milan  riacciuffa la  Fiorentina  soltanto al 90°, beffa  Kean  e compagni che gustavano già il dolce sapore dei  tre punti  e consegna il titolo di  campione d'inverno all'Inter. Al Franchi i  rossoneri  vanno vicino alla seconda sconfitta stagionale in campionato, mentre alla  Fiorentina, come era già avvenuto mercoledì scorso contro la Lazio, rimane il rimpianto per un  vantaggio non concretizzato  e il pareggio incassato in extremis. Nkunku salva Allegri con un gol al 90°. Nkunku, entrato nel corso della ripresa, salva  Allegri  e i suoi dopo l'1-0 di  Comuzzo  al termine di un  match equilibrato  con i gigliati che hanno preso anche un palo con il nuovo acquisto  Brescianini. 🔗 Leggi su Agi.it

