Milan pareggia 1-1 a Firenze Inter campione d' inverno
Il Milan ottiene un pareggio 1-1 contro la Fiorentina, recuperando il risultato negli ultimi minuti. La partita si conclude con il Milan che agguanta il pari al 90°, lasciando l’Inter come campione d’inverno. La sfida ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto equilibrato, con un finale che ha riservato sorprese e cambiamenti nella classifica temporanea del campionato.
AGI - Il Milan riacciuffa la Fiorentina soltanto al 90°, beffa Kean e compagni che gustavano già il dolce sapore dei tre punti e consegna il titolo di campione d'inverno all'Inter. Al Franchi i rossoneri vanno vicino alla seconda sconfitta stagionale in campionato, mentre alla Fiorentina, come era già avvenuto mercoledì scorso contro la Lazio, rimane il rimpianto per un vantaggio non concretizzato e il pareggio incassato in extremis. Nkunku salva Allegri con un gol al 90°. Nkunku, entrato nel corso della ripresa, salva Allegri e i suoi dopo l'1-0 di Comuzzo al termine di un match equilibrato con i gigliati che hanno preso anche un palo con il nuovo acquisto Brescianini. 🔗 Leggi su Agi.it
