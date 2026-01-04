Brahim Díaz si distingue nelle prime fasi della Coppa d’Africa, contribuendo con quattro gol in quattro partite e guidando il Marocco verso i quarti di finale. La nazionale marocchina ha superato la Tanzania negli ottavi di finale con un risultato di 1-0, grazie al contributo dell’attaccante, che si conferma elemento fondamentale per la squadra.

Il Marocco avanza, ma senza brillare. Negli ottavi di finale di Coppa d’Africa, i Leoni dell’Atlante superano la Tanzania di misura (1-0) grazie a un gol decisivo di Brahim Díaz, ancora una volta uomo chiave e trascinatore della nazionale. In Coppa d’Africa ha segnato quattro gol in quattro partite. Ne parla Le Parisien. Brahim Díaz fa le fortune del Marocco: i dettagli. Si legge su Le Parisien: “Ci si aspettava una passeggiata di salute, una dimostrazione di forza dei Leoni dell’Atlante. Non è stato affatto così. Questa domenica, negli ottavi di finale della Coppa d’Africa, il Marocco ha faticato enormemente per eliminare la Tanzania (1-0). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Brahim Díaz scatenato in Coppa d’Africa: 4 gol in 4 partite e trascina il Marocco ai quarti di finale

Leggi anche: Coppa d'Africa, Senegal e Mali volano ai quarti di finale

Leggi anche: Juventus-Udinese 2-0: un gol per tempo e Spalletti vola ai quarti di finale della Coppa Italia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Brahim Díaz scatenato in Coppa d’Africa: 4 gol in 4 partite e trascina il Marocco ai quarti di finale - Negli ottavi di finale di Coppa d’Africa, i Leoni d'Atlante superano la Tanzania di misura (1- ilnapolista.it