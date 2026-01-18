Sempre più interventi per il Soccorso alpino sulle nostre montagne | I social ingannano

Nel 2025, il Soccorso alpino lombardo ha registrato un aumento degli interventi sulle montagne della regione. Tuttavia, si è evidenziata una tendenza preoccupante: molti interventi sui social network sembrano essere ingannevoli o non verificati. Questa situazione sottolinea l’importanza di affidarsi alle fonti ufficiali e di mantenere comportamenti responsabili in ambienti montani per garantire la sicurezza di tutti.

Crescono in maniera significativa gli interventi del Soccorso alpino e speleologico lombardo: nel 2025, in tutta la regione, quelli compiuti con l’intervento delle squadre territoriali sono stati 1.490, a fronte dei 1.259 registrati nel 2024; 1.986 le persone soccorse. Nel 2023 erano stati 1.390. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Nel 2025, il Soccorso alpino e speleologico della Lombardia ha registrato un incremento degli interventi, con 1490 chiamate rispetto alle 1259 dell’anno precedente. L’aumento delle attività evidenzia una maggiore presenza di escursionisti e, di conseguenza, un incremento dei rischi in montagna. La regione continua a essere protagonista di attività di soccorso, con il Lario che si conferma tra le zone più coinvolte.

