Brescia – Le precipitazioni nevose di novembre avevano suscitato aspettative e ottimismo, ma l’arrivo di un’intensa fase mite all’inizio di dicembre ha inciso in modo significativo sull’accumulo: sui monti lombardi il manto nevoso è il 60% in meno rispetto alla media storica 2006-2020. Il dato lombardo è, per altro, superiore al pur drammatico -52% di deficit dell’equivalente idrico nivale documentato a livello nazionale (sulla media del 2011-2024). Il bollettino sulle riserve idriche di Arpa Lombardia evidenzia un gap del 28% rispetto alla media storica di tutte le riserve idriche. A pesare è soprattutto il manto nevoso, -59,8%, seguito dalla riduzione di acqua negli invasi (-10,4%) e dal calo di riserve rappresentate dai laghi (-3,1%). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inverno sempre più mite, il 60% di neve in meno sulle montagne della Lombardia

