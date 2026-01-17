Soccorso alpino 2025 da record in Lombardia | più interventi e più rischi Lario in testa

Nel 2025, il Soccorso alpino e speleologico della Lombardia ha registrato un incremento degli interventi, con 1490 chiamate rispetto alle 1259 dell’anno precedente. L’aumento delle attività evidenzia una maggiore presenza di escursionisti e, di conseguenza, un incremento dei rischi in montagna. La regione continua a essere protagonista di attività di soccorso, con il Lario che si conferma tra le zone più coinvolte.

Gli interventi del Soccorso alpino e speleologico lombardo continuano ad aumentare. Nel 2025, in tutta la regione, le squadre territoriali sono state attivate 1490 volte, contro i 1259 interventi del 2024. Le persone soccorse sono state 1986. Il dato si inserisce in una tendenza ormai consolidata: nel 2023 gli interventi erano stati 1390, nel 2022 1314. Sul fronte più tragico, le persone decedute nel 2025 sono state 99, un numero che comprende gli incidenti in montagna, in forra, in ambiente ipogeo e altre cause come i malori acuti. Nel 2024 i decessi erano stati 85, nel 2023 92, nel 2022 78. Nel 2025 sono state 127 anche le ricerche di persone disperse. 🔗 Leggi su Quicomo.it

