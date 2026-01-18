Se mi togli il lavoro sono un vecchietto che accompagna in giro il cane La fine del matrimonio con Sebastiano? È sciocco rimanere ancorati a una idea si crepa | parla Filippo Timi
Filippo Timi riflette sulle sfide della vita, tra paura della solitudine, la fine del matrimonio con Sebastiano Lombardi e il desiderio di recitare con Sabrina Ferilli, ambizione rivolta a Pedro Almodóvar. Le sue parole rivelano un atteggiamento realistico e sereno di fronte alle trasformazioni personali e professionali, sottolineando l’importanza di affrontare i cambiamenti con pragmatismo e senza eccessivi sentimentalismi.
La paura della solitudine, il matrimonio finito con lo scrittore Sebastiano Lombardi, il sogno di recitare con Sabrina Ferilli diretto a Pedro Almodóvar. Filippo Timi concede poche interviste ma quando lo fa si apre a cuore aperto, raccontandosi tra lavoro e vita privata, inclusi inquietudini e graffi più profondi, rivelando al Corriere della Sera di essere in fondo ancora quel bambino super sensibile, un " animaletto brado" che non amava essere catalogato. Anche oggi che è un uomo, un artista affermato e continua a conquistare il pubblico con I delitti del BarLume, la serie di Sky tratta dai gialli di Malvaldi.
Leggi anche: Filippo Timi: «All'inizio pensavo che il successo mi avrebbe fatto sentire meno solo ma non è stato così. L'amore non ha per forza bisogno del matrimonio ma è importante avere la possibilità di scegliere»
