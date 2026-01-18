Se mi togli il lavoro sono un vecchietto che accompagna in giro il cane La fine del matrimonio con Sebastiano? È sciocco rimanere ancorati a una idea si crepa | parla Filippo Timi

Filippo Timi riflette sulle sfide della vita, tra paura della solitudine, la fine del matrimonio con Sebastiano Lombardi e il desiderio di recitare con Sabrina Ferilli, ambizione rivolta a Pedro Almodóvar. Le sue parole rivelano un atteggiamento realistico e sereno di fronte alle trasformazioni personali e professionali, sottolineando l’importanza di affrontare i cambiamenti con pragmatismo e senza eccessivi sentimentalismi.

