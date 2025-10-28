L’ultima volta che ho fatto l’amore è stato a metà agosto Se sono stata con le donne? Sì mi sono trovata bene ma mi piace il manzo | parla Belen Rodriguez

“La droga l’ho provata ma non ho mai esagerato(.). Ho avuto una dipendenza da benzodiazepine”: così Belen Rodriguez, ospite della prima puntata di stagione di Belve. Un’intervista schietta, come quelle alle quali ci ha abituati la conduttrice argentina. Francesca Fagnani ha chiesto quale sia stato l’amore più importante della sua vita: “Marco Borriello. Ci siamo amati in ugual modo”. E sulla fine dell’amore con Stefano De Martino, Rodriguez ha raccontato: “Se una persona non va dentro nel profondo dell’altra, e non la stima, la distrugge. Questo può andare avanti per anni, poi è un amore tossico “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

