Scontro tra due auto in curva coinvolti 3 ragazzi e una coppia | feriti in ospedale

Nella serata di sabato, sulla Statale 42 tra Ponte di Legno e il passo del Tonale, si è verificato un incidente tra due auto in curva. Coinvolti tre giovani e una coppia, i loro veicoli si sono scontrati in modo improvviso. L’incidente ha causato feriti, prontamente soccorsi e trasportati in ospedale. La dinamica e le cause sono ancora in fase di accertamento.

La curva, l’impatto brusco e improvviso, poi l’allarme al 112. È quanto accaduto nella serata di sabato sulla Statale 42, nel territorio comunale di Ponte di Legno, lungo la strada che sale al passo del Tonale. L’incidente si è verificato intorno alle ore 21, in prossimità di una curva a circa. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Scontro tra due auto a Montopoli: feriti in ospedale

