Scontro tra due auto a Montopoli | feriti in ospedale

Stamattina alle prime luci dell’alba, un grave incidente ha coinvolto due veicoli lungo la Strada Statale 66 a Montopoli Valdarno. L’impatto, avvenuto intorno alle 6, ha provocato feriti che sono stati prontamente soccorsi e trasportati in ospedale. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità locali.

Scontro tra due auto intorno alle 6 di questa mattina, 16 dicembre, lungo la Strada Statale 66 nel comune di Montopoli Valdarno.Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno collaborato con il personale del 118 per i soccorsi.La squadra ha poi messo in sicurezza le auto e l'area. Pisatoday.it Nuovo incidente mortale sulle strade Scontro tra due auto all'alba a Montopoli - Un incidente è avvenuto a Montopoli in Val d'Arno nella mattinata di oggi, martedì 16 settembre. gonews.it +++ SCONTRO TRA DUE AUTO, FERITO ANCHE UN PRETE +++ Prova a evitare un gatto randagio sulla carreggiata stradale ma finisce contro un’auto che sopraggiunge dalla corsia opposta. È accaduto questa sera sulla Statale 166 a Roccadaspide. #Rocc - facebook.com facebook