Scontro tra due auto a Montopoli | feriti in ospedale

Stamattina alle prime luci dell’alba, un grave incidente ha coinvolto due veicoli lungo la Strada Statale 66 a Montopoli Valdarno. L’impatto, avvenuto intorno alle 6, ha provocato feriti che sono stati prontamente soccorsi e trasportati in ospedale. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità locali.

Scontro tra due auto intorno alle 6 di questa mattina, 16 dicembre, lungo la Strada Statale 66 nel comune di Montopoli Valdarno.Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno collaborato con il personale del 118 per i soccorsi.La squadra ha poi messo in sicurezza le auto e l'area. Pisatoday.it

